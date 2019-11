Ad Astoria il Premio Ecofriendly 2020

Astoria si aggiudica il ‘Premio Speciale Ecofriendly Vinibuoni 2020’. Il riconoscimento è stato conferito dalla guida ‘ViniBuoni d’Italia’ edita dal Touring Club Italiano, a quattro aziende, premiate nel corso di una cerimonia tenutasi al Merano Wine Festival. La guida, che è dedicata solo ai vini da vitigni autoctoni (cioè vini prodotti al 100% da vitigni presenti nella Penisola da oltre 300 anni) ha introdotto questo premio per segnalare le aziende che si sono distinte in materia di sostenibilità. Come ha spiegato il curatore scientifico di Biowine, Giovanni Quaranta: «E' un riconoscimento che va a un grande salto culturale; la scommessa della sostenibilità ambientale viene coniugata alla sostenibilità economica e sociale».

Il Premio Ecofriendly valuta infatti un impegno a 360°, dall’abbattimento dei consumi alla riduzione delle sostanze inquinanti, al riutilizzo degli scarti. Lo stesso principio che guida la certificazione di sostenibilità ambientale SQNPI adottata da Astoria dal 2018. «Un premio di cui siamo molto fieri – spiega Giorgio Polegato - perché crediamo nel valore della certificazione SQNPI, che tutela l’uva, il vigneto e tutto il territorio. Il fatto che anche i nostri conferitori stiano aderendo al nostro progetto mostra come questa sensibilità sia diffusa: già dalla prossima vendemmia tutti i nostri Prosecco potranno avere il simbolo dell’ape sulle bottiglie». Una giornata doppiamente speciale per Astoria, perché il “Casa Vittorino” Valdobbiadene Prosecco DOCG Brut è stato inserito nella Guida ViniBuoni d’Italia 2020 con la “corona” che rappresenta il massimo riconoscimento. La qualità in vigneto si traduce anche in qualità in tavola. Giorgio Polegato (a destra) riceve il premio Ecofriendly da Carlos Santos, Ceo di Amorim Cork Italia