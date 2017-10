Ecoincentivi 2017: l'Amministrazione comunale approva la delibera

TREVISO Via libera da Ca’ Sugana al piano degli ecoincentivi 2017: è stata infatti approvata nelle scorse ore la delibera che autorizza gli interventi finalizzati a promuovere iniziative di risparmio energetico, riduzione di co2 e mobilità sostenibile.

Il progetto propone l’erogazione di contributi a fondo perduto per incentivare i privati ad adottare comportamenti finalizzati a ridurre i consumi di energie e le emissioni climalteranti. Più specificatamente, l’iniziativa favorirà chi sostituirà le vecchie caldaie installate da almeno 10 anni con altre di nuova generazione (in questi casi si prevede l’erogazione di un incentivo di 1000 euro). Ma potranno accedere a questi bonus anche coloro che acquisteranno nuovi veicoli a basse emissioni, o chi convertirà il proprio mezzo a gas (gli incentivi in questo caso vanno dai 300 ai 600 euro). Naturalmente, anche i ciclisti potranno usufruire di questo pacchetto: è previsto infatti il rimborso dell’80% (con limite massimo di 350 euro) per chi acquista una bicicletta elettrica a pedalata assistita.

"Il contrasto all'inquinamento dell' aria fa parte dei progetti di questa amministrazione - dichiara Luciano Franchin, assessore alle politiche ambientali del Comune di Treviso - Gli incentivi per l'efficientamento energetico di edifici e mezzi di trasporto sono un passo importante. Ma ancor di più è importante che ogni cittadino si impegni per una vera cultura antismog. I comportamenti di ciascuno di noi in materia ambientale sono la vera carta vincente." L’accesso agli incentivi si potrà chiedere da oggi tramite i moduli scaricabili dal sito del Comune di Treviso. L’iniziativa Ecoincentivi 2017 si colloca in un pacchetto più ampio, denominato PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) che contiene, oltre a questa, altre 28 azioni finalizzate a perseguire l’obiettivo della riduzione delle emissioni entro il 2020.