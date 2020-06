Ascotrade fa il bis al premio "Industria Felix": è la miglior impresa veneta per l'energia

«A nome del CDA e di tutti i dipendenti ringrazio e con orgoglio ritiro questo premio, che riconosce la dedizione e l'impegno di tutta l’azienda». Con queste parole Filippo Boraso, direttore generale di Ascotrade, ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix come miglior impresa del settore Energia della Regione Veneto per performance gestionale e affidabilità finanziaria. La premiazione ha avuto luogo on line venerdì 16 giugno 2020 alla presenza “virtuale” di autorità, giornalisti e rappresentati del mondo imprenditoriale.

«L'Alta Onorificenza che, con orgoglio, abbiamo ricevuto per il secondo anno consecutivo – ha proseguito Boraso – è un risultato che riconosce l'indubbio valore delle scelte fatte da Ascotrade in questi anni, a cui si è accompagnata una oculata gestione aziendale. Ascotrade è una realtà radicata nel territorio che lavora nel rispetto dei clienti e di tutta la comunità. Mantenere una identità territoriale per noi è un valore aggiunto, anche se è una strada a volte in salita ma che, sin dall'inizio, abbiamo perseguito con caparbietà e i cui i risultati, oggi, sono ben visibili e riconosciutiv.

Il Premio Industria Felix è un evento dedicato all’informazione economico-finanziaria, nell’ambito del quale si riconoscono i primati provinciali e regionali delle aziende rispetto ai principali parametri di bilancio (Menzioni di Bilancio) e le migliori performance gestionali di Piccole, Medie e Grandi imprese su scala provinciale e regionale e per settore a livello regionale (Alte Onorificenze). Nasce per esaltare il ruolo delle imprese e la loro valenza socio-culturale attraverso la verifica e il riconoscimento della loro capacità competitiva. Un’analisi resa possibile dalla collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., la data driven company italiana che in questa quarta edizione ha analizzato i bilanci dell’anno fiscale 2018 di 14.677 pmi e grandi imprese con sede legale in Veneto e ricavi compresi tra 2 milioni e 13,6 miliardi di euro. Lo studio ha così messo in luce le 29 aziende primatiste di bilancio e più performanti a livello gestionale tra cui, appunto, Ascotrade. L’evento, organizzato dal trimestrale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, è stato moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone.