L'energia pulita è protagonista a Mogliano Veneto: il futuro è nelle rinnovabili

MOGLIANO VENETO Grande successo a Mogliano per gli Energy days che, iniziati sabato proseguiranno anche nella mattinata di domenica, dalle 9 alle 13. Protagonista delle due giornate è l’energia pulita, da fonti rinnovabili, per la casa, la mobilità, le costruzioni. In piazza Caduti è allestita, un’ “isola” di gazebo informativi, dove è possibile avere informazioni sulla sostenibilità energetica del nostro vivere quotidiano e conoscerne i più moderni ausili, ad iniziare da quelli per la mobilità.

Un evento con il quale l’amministrazione punta decisa sulla sensibilizzazione dei cittadini verso tutte le soluzioni sostenibili, in materia di energia, che caratterizzeranno il prossimo futuro e che il PAES di Mogliano, Piano di azione per l’energia sostenibile, già prevede, con incentivi per la sostituzione delle caldaie (quasi 250 già convertite a condensazione) che saranno probabilmente allargati anche ad altri consumi. Nella mattinata di sabato si è svolto un interessante confronto tra esperti e cittadini, con scambi di esperienze, cui hanno partecipato l’assessore alle politiche ambientali Oscar Mancni, l’ingegnere Pavovan di EnergoClub e l’ingegnere Zonta della Provincia.

Aziende specializzate presenteranno impianti fotovoltaici fissi o a inseguimento del sole, accumulatori dell’energia prodotta dai pannelli, le wall-box per la ricarica casalinga di auto, moto e biciclette elettriche. Particolare attenzione sarà dedicata, infatti, alla mobilità con auto a batteria elettrica. Non mancheranno i materiali da costruzione, gli isolanti, gli infissi con basse trasmittenze, ma anche la tecnologia per l’alimentazione dei veicoli industriali col biogas prodotto dai rifiuti organici. Gli Energy Days sono appendice alla “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” (European Union Sustainable Energy Week - EUSEW) voluta dalla Commissione Europea e localmente organizzata dall’Associazione NordEstSudOvest.