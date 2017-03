Accordo pubblico-privato a Montebelluna: illuminazione led a Mercato vecchio

MONTEBELLUNA La Giunta comunale di Montebelluna approva la delibera all'accordo pubblico-privato proposto dalla ditta Silvia Buziol. Grazie all'accordo viene data la possibilità al privato di procedere con la demolizione e l'aumento dell'area edificabile di un edificio residenziale nella frazione di Mercato Vecchio. Nello specifico la proposta prevede la demolizione dell'area fuori terra e il mantenimento del piano interrato; il trasferimento della nuova area edilizia con l'edificazione di un nuovo fabbricato residenziale; la realizzazione di un portico sopra il piano interrato esistente. In questo modo l'area esistente verrà trasferita dall'attuale sedime a quello previsto dal nuovo progetto.

L'intervento comporta, quindi, al massimo un aumento dell'area edificabile di circa 130 metri quadrati. Il beneficio da riconoscere al Comune è stato quantificato in circa 66mila euro che saranno impiegati per la fornitura del nuovo impianto di illuminazione a LED per la frazione di Mercato Vecchio. “Grazie all'accordo Mercato Vecchio potrà avere un nuovo impianto di illuminazione a Led e quindi a basso impatto ambientale." - afferma Sergio Zanella, presidente della Commissione urbanistica.

"E' un'operazione con un privato, che ringrazio," - continua Zanella - "che va a soddisfare un interesse pubblico perché permetterà di ridurre il consumo energetico e l'inquinamento luminoso in un'area di pregio ambientale, così come previsto tra gli obiettivi da perseguire come prescritto dall'esito della Vas del Pat. Il prossimo passaggio sarà la presentazione della proposta di accordo al Consiglio comunale e, se il parere sarà favorevole, il privato potrà procedere con il proprio intervento e, conseguentemente, il Comune con l'installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED”.