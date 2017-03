Upsolar tra i 10 big dei moduli fotovoltaici flottanti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Upsolar, azienda internazionale leader nella fornitura di moduli fotovoltaici, fa parte della più grande piattaforma flottante fotovoltaica a Singapore. La piattaforma inaugurata l'ottobre scorso vede dieci differenti sistemi solari da 100 kW ciascuno i quali saranno testati per un anno con un obiettivo specifico: valutare l'impatto ambientale ed economico della tecnologia solare per studiarne la fattibilità, la resa e gli impatti sulla biodiversità. Ed è in questo contesto che Upsolar, produttrice di moduli fotovoltaici con sede in Via Verdi 23 a Treviso, mette la sua esperienza a confronto nel più grande laboratorio galleggiante di mille metri quadrati. Il progetto nasce dalla collaborazione del governo Singaporese con l'Istituto asiatico di ricerca di energia solare SERIS il quale ha selezionato le migliori tecnologie esistenti da testare sulle acque del bacino della Tengeh Reservoir nel sud-est asiatico, un laboratorio-test per mettere a confronto le avanguardie fotovoltaiche sfruttando bacini naturali e artificiali tipiche delle zone insulari e peninsulari della terra.

L'impianto Upsolar è appoggiato alla superficie dell'acqua grazie a galleggianti in polietilene ad alta densità e ancorato al fondo idrico attraverso cavi in nylon. La struttura invece è in acciaio zincato a caldo per evitarne il deterioramento nel tempo. Il design è un'esclusiva Upsolar in collaborazione con Koinè, studio di progettazione specializzato in iniziative nell'ambito delle piattaforme flottanti rinnovabili. Il 2017 sarà un anno di test dove le performance Upsolar emergeranno e non solo dal bacino idrico di Singapore ma dalla realtà locale trevigiana che ogni anno investe nel reparto di ricerca e sviluppo costituito da un team di ingegneri. "Questo progetto valorizza il made in Italy attraverso tecnologia italiana sviluppata da Upsolar System e Koinè" - afferma l'A.U. Enrico Carniato.

La vicinanza del sistema fotovoltaico alla superficie del bacino idrico permette di sfruttare l'effetto di evaporazione naturale per generare energia fotovoltaica a temperature inferiori e con aumentata efficienza . Informazioni su Upsolar Upsolar è una delle aziende leader a livello internazionale nello sviluppo e nella produzione di moduli solari. Grazie a piattaforme di produzione diversificate, integrate verticalmente, e a un sistema di gestione del controllo qualità supportato dal proprio laboratorio di ricerca e sviluppo, Upsolar produce moduli solari affidabili e di elevata qualità, coperti dalla migliore garanzia a livello mondiale. La sede principale di Upsolar è a Shanghai con filiali in Europa, America e Asia. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito internet www.upsolar.com

Gallery