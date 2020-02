Fa' la cosa giusta: eccellenze trevigiane in mostra a Milano

Dal 6 all’8 marzo 2020, torna l’appuntamento con Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore, che quest’anno giungerà alla sua diciassettesima edizione e si terrà a Fieramilanocity. 7

Centinaia di espositori e un ricco calendario di incontri, laboratori e presentazioni, a ingresso gratuito per tutti i visitatori. Dalla provincia di Treviso saranno molte le realtà che verranno ad animare la fiera, nelle sue numerose aree espositive. Per la prima volta in fiera, da Castelfranco Veneto nella sezione Mangia Come Parli, arriva Apepak, involucro per alimenti realizzato con cera d’api, 100% naturale, ecologico, riutilizzabile, lavabile ed etico, creato per la cultura del riutilizzo e del zero waste. Conserva ogni tipo di alimento perché permette a frutta e verdura di respirare, evitando così la formazione di condensa. Può essere riutilizzato semplicemente lavandolo con acqua fredda e sapone naturale oppure aceto. Oltre a contrastare l’inquinamento della plastica, Apepak si impegna nella tutela della api mellifere, e promuove l’inclusione sociale dando lavoro a persone con disabilità e problematiche psico-sociali. Inoltre sostiene la “Chiamata agli Artisti”, uno spazio dedicato a musicisti, teatranti, poeti, pittori, scultori, performer, giocolieri, videomaker, circensi, grafici, cantanti, sperimentatori artistici e creativi, che supportano l’ecologia, l’inclusione sociale e il cambiamento culturale. Tra le novità di quest’anno, da Crespano del Grappa nella sezione Abitare Green, arriva Stile Naturale, rete di imprenditori e professionisti del mondo green che all’interno del proprio stand ricreerà una casa, un vero e proprio ambiente domestico, per mostrare come si può vivere quotidianamente in maniera sostenibile. Tra i prodotti proposti ci saranno detersivi ecogreen, realizzati con acqua e tensioattivi vegetali, materiali 100% riciclabili e che rispettano il mare. Ma anche gli ingredienti per autoprodurre detergenti per la casa. È il primo anno anche per Zero Più Marta, realtà di Treviso, per la sezione Critical Fashion, che realizza gioielli, accessori, lampade, elementi di arredo, biglietti, partecipazioni e bomboniere per cerimonie e festività, con metalli anallergici e senza nichel, protetti e valorizzati da vernici ad acqua. In fiera organizza corsi per introdurre alle forme base del quilling, cioè la filigrana di carta, per realizzare una girandola colorata da trasformare in ciondolo, spilla o anello. Da Resana nella sezione Cosmesi Naturale e Biologica torna Greenatural, realtà che utilizza ingredienti biologici e di origine naturale che garantiscono l’alta biodegradabilità delle formulazioni, oltre alla pura efficacia ed efficienza. Grande attenzione è riservata alla selezione delle materie prime e alla scelta del packaging, per un ciclo produttivo ecocompatibile, così da coniugare le esigenze della vita quotidiana con il rispetto dell’ambiente e delle persone per un futuro sostenibile. Tra i prodotti: cosmetici e detergenti sfusi.