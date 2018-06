A Monigo prende il via la Festa del grano

TREVISO La Festa del grano si prepara a prendere il via mercoledì 20 giugno con tutti i suoi tipici profumi e colori al mercato di Campagna amica a Monigo, in viale Olimpia, proprio dietro lo stadio di rugby dove i produttori di Coldiretti Treviso incontreranno i consumatori ogni mercoledì mattina, dalle ore 8 alle 12,30.

Sarà l’occasione per fare un tuffo nella stagionalità che propone la trebbiatura di vari cereali. I consumatori, oltre a trovare le consuete aziende agricole che vendono direttamente i loro prodotti, dall’ortofrutta ai formaggi, dalle carni al vino e fiori, potranno conoscere i segreti della panificazione grazie all’intervento del fornaio Luca Vidorin di Falzè di Trevignano che spiegherà l’importanza della scelta delle farine, come avviene un buon impasto e lo svolgimento della lievitazione. La Festa del Grano porterà con sé anche un rinfresco finale per i presenti a base di prodotti realizzati con farine a km zero e cioè pane, dolci e biscotti. L’appuntamento è a partire dalle ore 9,30.