Sei nuovi chilometri per la Greenway del Sile grazie ai finanziamenti della Regione

TREVISO Ammonta esattamente a 13 milioni e 360 mila euro lo stanziamento deciso dal CIPE, su richiesta della Regione del Veneto, per la realizzazione di una decina di interventi di mobilità ciclabile finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

“Si tratta di un importante riconoscimento finanziario a sostegno del lavoro che come Regione stiamo svolgendo sul fronte della mobilità sostenibile – sottolinea con soddisfazione l’assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti –, che ci permette di realizzare e sistemare circa 110 chilometri di percorsi e itinerari ciclabili che vanno ad aggiungersi agli oltre 1.500 già esistenti nel Veneto”. “Stiamo candidando il Veneto – conclude l’assessore – a diventare uno degli snodi più importanti e strategici della rete ciclabile nazionale ed europea. La nostra regione, infatti, è attraversata da 5 delle 10 ciclovie di interesse nazionale, quella ‘del Garda’, la ‘Trieste-Venezia’, l’Adriatica (che interessa tutte le regioni della costa adriatica), la ‘VenTo’ (Venezia-Torino) e la ‘Ciclovia del Sole’ che collega Verona a Firenze. Il nostro obiettivo è connettere queste grandi ciclovie tra loro e ai percorsi regionali e interregionali ai quali stiamo lavorando, per formare così, gradualmente, uno dei sistemi infrastrutturali di mobilità leggera tra i più ampi e attrezzati del nostro Paese”.

Per la provincia di Treviso sono stati stanziati ben 900 mila euro per i lavori destinati alla Greenway del fiume Sile, il percorso ciclabile che, da borgo a borgo, collegherà Treviso a Quinto. Il progetto, inserito nell'ambito della razionalizzazione e riqualificazione dei percorsi ciclopedonali all'interno del Parco del Sile, prevede la realizzazione del collegamento tra la località Sant’Angelo (Treviso Ovest) con Quinto di Treviso. Un percorso di sei chilometri che sarà finanziato interamente con il contributo del Fondo di sviluppo e coesione promosso dalla Regione. La Greenway non sarà però la sola pista ciclabile della Marca trevigiana a godere dello speciale finanziamento regionale. Un milione e ottocentomila euro sono stati stanziati per il tratto dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia, che inizia a Grisignano di Zocco e prosegue in direzione Ostiglia, con collegamento con la pista ciclabile della Riviera Berica a Mossano (Comuni attraversati: Grisignano, Montegalda, Montegaldella, Castegnero, Nanto e Mossano). I lavori verranno svolti in un tratto di 9,3 chilometri e rappresenteranno un passo chiave per la realizzazione del Green Tour ciclistico della nostra provincia.