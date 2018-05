FOLLINA “Dialogo sull’ambiente tra teologia e medicina. La Laudato si’ di papa Francesco: un appello a proteggere l’ambiente per difendere l’uomo”. Giovedì 3 maggio, alle ore 20.30, presso la sala convegni dell’abbazia di Follina. Intervengono p. Giuseppe Quaranta e il dott. Giovanni Beghini. Organizzano "L’Azione" e il "Comitato Stop Pesticidi".

Un dialogo tra teologia e medicina per prendere sul serio l’appello della “Laudato si’” di papa Francesco, che chiede di proteggere l’ambiente per difendere l’uomo. Questo è il senso dell’incontro che si terrà giovedì 3 maggio, nella sala convegni dell’Abbazia di Follina, promosso da L’Azione e dal Comitato Stop Pesticidi, in preperazione alla seconda Marcia Stop Pesticidi che si terrà domenica 13 maggio da Cison a Follina.

Due i relatori che il 3 maggio si metteranno in dialogo: un teologo e un medico. Padre Giuseppe Quaranta, francescano conventuale, docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica del Triveneto di Padova e membro del comitato scientifico della Fondazione Lanza, si soffermerà sulla dimensione etica della “Laudato si’”. E il dottor Giovanni Beghini, medico a San Floriano, in Valpolicella (VR), laureato in Medicina e Chirurgia a Padova e specializzato in neurologia e fitoterapia, cofondatore e presidente dell'associazione “Terra Viva” e della sezione veronese di ISDE (International Society Doctors for Environment). La serata del 3 maggio gode del patrocino della Pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, che ha manifestato negli ultimi anni un grande interesse per il problema dell'inquinamento ambientale.