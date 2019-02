Le multinazionali della chimica investono nella viticoltura sostenibile

Potrebbero arrivare ad un migliaio gli agricoltori della Marca che faranno uso di Bodi il nuovo bollettino fitosanitario digitale che ogni agricoltore ha potuto consultare direttamente dal proprio smartphone, un’esclusiva innovazione tecnologica portata avanti dal 2016 dal presidente e dal direttore del Condifesa TVB (Treviso-Belluno-Vicenza) Valerio Nadal e Filippo Codato. La prima in Italia.

E’ quanto emerso alla tredicesima edizione del Forum fitormaci svoltosi a Conegliano presenti 19 multinazionali produttrici di Agrofarmaci. «Il nostro obiettivo è di produrre in forma salubre perché puntiamo sulla qualità e sul rispetto verso il consumatore - ha sottolineato Valerio Nadal presidente del Condifesa TVB (che rappresenta oltre 8000 viticoltori) - Non è un controsenso!» Le società intervenute hanno presentato le principali novità in campo fitosanitario per i vigneti del triveneto. I relatori hanno presentato ad una platea molto numerosa (oltre 400 partecipanti) prodotti innovativi per contenere le principali patologie (principalmente fungine) che interessano l’uva da vino. L’innovazione in chiave di sostenibilità deriva da interventi effettuati con dosaggi sempre più ridotti a parità di efficacia, dall’introduzione di nuove molecole e dall’impiego sempre più diffuso di principi attivi di origine naturale (non di sintesi). Si auspica quindi che ci siano sempre più strumenti a disposizione dei viticoltori per continuare a produrre un vino sempre migliore e sempre più sostenibile.