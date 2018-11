A Treviso la terza edizione del Forum sui rifiuti

Torna il Forum Rifiuti Veneto, con la terza edizione che si svolgerà dal 26 al 28 novembre 2018 alla Casa dei carraresi a Treviso, per sviluppare proposte concrete utili alla crescita dell’economia circolare in Veneto nel nuovo contesto nazionale ed europeo.

Il 26 novembre sarà la giornata dedicata all'analisi dei dati Arpav di produzione dei rifiuti della nostra regione con la premiazione dei “Comuni Rifiuti Free” del Veneto (Comuni che raggiungono una produzione di rifiuto secco residuo pro-capite inferiore ai 75 Kg/anno) e delle buone pratiche territoriali, insieme alla presentazione del dossier sui Comuni ricicloni. Il 27 novembre con la conferenza-spettacolo "Rifiutopoli – Veleni e antidoti" verrà portato in scena per le scuole le parole scritte e narrate da Enrico Fontana e le immagini trasformate dall'artista Vito Baroncini con la sua lavagna luminosa, per raccontare il ciclo illegale dei rifiuti, i traffici della cosiddetta ecomafia, ma anche il cambiamento concreto che i nostri gesti quotidiani possono generare. Il 28 novembre con l'evento formativo “Illeciti ambientali nel ciclo dei rifiuti”, evento dedicato alle imprese ed aperto alla partecipazione degli avvocati, si metteranno al centro dell'attenzione i numeri e risultati prodotti dall'applicazione della legge n.68/2015 assieme alla necessità di strumenti per la formazione specifica degli operatori del settore e delle PA.