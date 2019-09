Fridays for future: gli studenti ambientalisti tornano a protestare in centro

Non si ferma la protesta dei giovani ambientalisti trevigiani che venerdì 27 settembre torneranno nelle strade e nelle piazze di Treviso per manifestare in difesa del clima e del Pianeta, ormai sempre più minacciato dall'inquinamento e dalla mano dell'uomo.

La protesta fa parte dei "Fridays for future", le mobilitazioni ambientaliste del venerdì lanciate dalla svedese Greta Thumberg nella speranza di riuscire a sensibilizzare quante più persone possibili sul tema dei cambiamenti climatici. Una tematica che i giovani trevigiani sembrano aver preso molto a cuore. Dopo i cortei dei mesi scorsi infatti, anche nei prossimi giorni una serie di importanti iniziative "green" coinvolgeranno il capoluogo di Marca. L'evento clou sarà il sit in a Piazza Aldo Moro dove un ragazzo salirà su un cubo di ghiaccio con un cappio al collo per far capire come lo scioglimento dei ghiacciai nel mondo sia una minaccia sempre più concreta per la nostra esistenza. Non solo, scioperi e incontri sono in programma nelle scuole nella settimana che anticiperà il 27 settembre, giorno in cui è atteso il grande corteo che, dalla stazione dei treni, cercherà di attraversare il maggior numero possibile di strade e piazze. Nel nome di Greta e per un futuro migliore Treviso tornerà a riempirsi di giovani in corteo anche se, tra molti residenti, la notizia della manifestazione ha già creato critiche e malumori.