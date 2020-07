Fridays For Future: «Abbiamo bisogno di parchi e ciclabili, non di supermercati»

«Una colata di cemento ci seppellirà». Con queste parole il collettivo di Fridays For Future Treviso ha voluto commentare la notizia «dell’ennesima area commerciale che dovrebbe sorgere all'incrocio tra Strada San Pelajo e Viale della Repubblica. Non bastano i 3000 mq del nuovo supermercato Alì, sempre in Strada Ovest. Non basta il nuovo insediamento che arriverà alla rotonda dell’ospedale con il completamento del Terraglio Est: 72.000 mq di cui 38.000 commerciali. Non basta il 19% di consumo di suolo che registra la provincia di Treviso. Sembra di vivere un déjà vu: la fase due non ha nulla di diverso dallo sviluppo, fatto di asfalto, cemento e distruzione, che ci ha portato al Covid-19».

Proprio per questo motivo, nell'area verde di fronte al Lidl lungo viale della Repubblica, nella giornata di venerdì si è tenuta un'assemblea pubblica sul consumo di suolo per promuovere una campagna a tutela di questa preziosa risorsa ecologica, a pochi metri da dove verrà costruito un nuovo supermercato. «Il nuovo Alì di Strada Ovest, l'area Sant'Angelo 3, il supermercato di Santa Maria del Sile, il Parco Tematico di Casale sul Sile sono solo alcune delle lottizzazioni che si stanno per abbattere in Comune e in provincia - dichiarano i militanti di FFF Treviso - Dobbiamo fermare la distruzione della campagna rimasta a tutela del clima e del nostro futuro. Servono azioni e iniziative per promuovere una nuova gestione del territorio che tuteli da subito le aree verdi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Molte persone sono contrarie a tutte le colate di cemento che stanno avvenendo nel nostro territorio, adesso è il momento di mobilitarci e fermare questa devastazione irreversibile dei luoghi che viviamo ogni giorno. Cambiamo rotta subito. Salviamo Treviso, salviamo il nostro futuro. Fermiamo la bulimia dei supermercati» concludono i ragazzi.

Gallery