Gestione energetica, Mogliano a confronto con partner europei

MOGLIANO VENETO Con questo obiettivo il Comune di Mogliano Veneto partecipa al progetto TUNE, di cui è partner capofila di altri 5 Comuni che fanno parte dell'IPA, Intesa programmatica d’area, di Treviso (Ponzano, Preganziol, Quinto, Silea e Villorba) assieme a APE FVG (Lead Partner), ComPA FVG, Agenzia per l’Alto Adige – CasaClima e Amt der Kärntern Landesregierung (Dipartimento 8 ambiente, acqua e conservazione della natura dell’Ufficio del Governo della Carinzia. Il Progetto Tune è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg VA Italia-Austria 2014-2020. L’85 per cento dei costi (130mila euro circa) è coperto dalla Comunità europea e il 15 per cento restante dallo Stato italiano.

Mogliano ospiterà la prossima tappa del Comitato di gestione del progetto, formato da tutti i partner, che si ritroveranno in Municipio il 22 e 23 maggio per approfondire i temi in agenda e scambiare idee e risultati raggiunti. Il confronto tra le performance in materia energetica a livello transfrontaliero è uno degli scopi operativi del progetto, al fine di fornire ai dipendenti degli enti locali nuove competenze attraverso percorsi formativi condivisi tra i partner (Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, IPA- Intesa Programmatica d'Area della Marca Trevigiana e Carinzia-Austria).

Per il Comune di Mogliano Veneto si tratta di una importante occasione di lavorare con un team europeo e partner di altissimo livello per scandagliare il tema del risparmio energetico che ha una valenza economica, ma anche un rilievo importante in tema ambientale. A Mogliano gli ospiti discuteranno dei temi inerenti le fasi del progetto nella sala del Consiglio Comunale e, nel tempo libero, avranno l'occasione di poter visitare il Museo Benetton, una delle eccellenze del Territorio.