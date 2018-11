Al supermercato arriva il parcheggio per ricaricare le auto elettriche

Otto nuovi posti auto e quattro colonnine per ricaricare le vetture elettriche. La sosta ai Giardini del sole diventa green grazie alla nuova area di sosta nel centro commerciale di Castelfranco Veneto pronta per essere inaugurata nei prossimi giorni.

Le prime immagini circolate in Rete dei nuovi parcheggi mostrano una spaziosa fila di otto posti auto contrassegnati da linee verdi. Le quattro colonnine serviranno a ricaricare contemporaneamente tutte le otto vetture ferme in sosta. Un investimento importante, voluto dal Comune di Castelfranco Veneto in favore di una mobilità green, sempre più in crescita anche in provincia di Treviso. Sui social la notizia del nuovo parcheggio ha diviso gli utenti tra chi ha applaudito l'iniziativa, chi ha sottolineato come il supermercato castellano non sia certo il primo ad avere un'area green in provincia e chi invece se ne è lamentato definendolo inutile visto il basso numero di auto elettriche in circolazione. La nuova area di sosta sarà utilizzabile a partire dai prossimi giorni. Una novità destinata a far parlare di sé.