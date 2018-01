Ad Asolo arriva il Giardino Alimentare, uno speciale laboratorio dedicato al verde

ASOLO La Cooperativa Olivotti (Comunità Terapeutica per la riabilitazione psico/sociale e reinserimento sociale) e l'Associazione di Volontariato “Incontro e Presenza”, in collaborazione con il Comune di Asolo, organizzano un corso sulla conoscenza delle erbe spontanee alimentari, passo fondamentale per costruire un “giardino alimentare”.



E' un tentativo di ricreare un modello di coltivazione, partendo dalle specie arboree già presenti nel territorio, che metta in relazione alberi, arbusti, ortaggi, erbe spontanee, in modo tale che si producano alimenti in maniera stabile lungo il corso dell'anno. E' un'autentica opera di restauro dell'ambiente secondo un disegno di bellezza, di utilità e di senso del bene comune. Simbolicamente è la traduzione di quei valori sui quali è cresciuta ed è stata costruita la nostra comunità, valori fondamentali di una Città Slow. Il “giardino alimentare” ha l'esigenza di essere abitato, rispettato e coltivato. A Pagnano d'Asolo vive una comunità residenziale di recupero e reinserimento sociale che è in grado di rispondere a queste esigenze. Ma è anche una comunità aperta a tutte quelle persone che desiderano conoscere, formarsi e collaborare alla costruzione del giardino alimentare.

“Un progetto pilota – spiega il Sindaco Mauro Migliorini - ma facilmente replicabile, perché nel giardino alimentare, le piante utilizzate sono commestibili e producono frutti, fiori e foglie dai sapori a volte insoliti e antichi. Le piante inserite sono quelle raggruppate come officinali, aromatiche, orticole rare, piccoli frutti e piante spontanee commestibili. Imparando a conoscerle e ad apprezzarle permetteranno di avere una variegata possibilità di raccolto di erbe utili durante tutto l’arco dell’anno direttamente in giardino”. Le giornate di studio si terranno: sabato 24 febbraio, 24 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 20 ottobre, 17 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 nella Comunità Olivotti di via Carreggiate 30 a Pagnano d'Asolo. Chi fosse interessato all'iniziativa potrà contattare padre Alberto al numero 0423/529186 (martedì e mercoledì).