"Il giardino di Oderzo": una ricerca universitaria sulle aree verdi della città

ODERZO Saranno presentati domani sera, giovedì 11 gennaio, alle 20.30 presso Palazzo Moro, nel corso dell'evento chiamato “Il Giardino di Oderzo”, i risultati della ricerca condotta dal Master Europeo in Urbanistica dell'Università Iuav di Venezia.

Giunge infatti al secondo anno la collaborazione tra il Master Europeo in Urbanistica EMU e il Comune di Oderzo: un progetto che ha permesso a studenti provenienti da tutto il mondo, sotto la guida esperta della professoressa Paola Viganò, Grand Prix de l'Urbanisme et de l'Art Urbain 2013, di osservare il territorio opitergino e di immaginarne alcuni possibili scenari per il futuro. ​Dal lavoro svolto in questo periodo è emersa un'immagine guida, rappresentata attraverso una grande mappa e un plastico da cui emerge le visione di una città, Oderzo, in cui il potenziamento della dotazione della mobilità pubblica si salda con l’immagine di una città a misura di mobilità lenta, inserita e interconnessa con uno spazio rurale che gli studenti hanno chiamato, appunto, il “Giardino di Oderzo”, un paesaggio multifunzionale dedicato alla produzione di servizi ecosistemici e cibo ma anche a nuovi servizi e pratiche del tempo libero. Con l'occasione e vista l'importanza della ricerca, si invitano i giornalisti alla partecipazione all'evento in programma nella Sala Concerto di Palazzo Moro, giovedì 11 gennaio alle ore 20.30.