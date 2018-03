"L’acqua riempie la vita": Piave Servizi presenta la sua nuova iniziativa

CODOGNE' Il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua, un bene imprescindibile per la vita di tutti noi, per l’ambiente che ci circonda e per le innumerevoli attività che riguardano il sistema in cui siamo inseriti, dall'agricoltura alle attività produttive.

Per festeggiare la ricorrenza, Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi, la società che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato di 39 Comuni nelle province di Treviso e Venezia, ha deciso di far recapitare, nelle case dei trevigiani, una bottiglia vuota per richiamare l’attenzione sulla tutela dell’acqua. L’iniziativa, denominata “L’acqua riempie la vita”, è stata realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua di giovedì 22 marzo. La bottiglia vuota, accompagnata da una lettera del presidente, è stata recapitata ad enti, associazioni e istituzioni delle province di Treviso e Venezia. “Anche se i passi in avanti non sono mancati – afferma Bonet – nel 2018 la cultura dell’acqua rimane un tema cui si deve continuare a dare il dovuto rilievo. Per ovvi motivi la diffusione della cultura dell’acqua fa parte della mission di Piave Servizi, struttura che presiedo e nella quale oltre 160 dipendenti sono ogni giorno impegnati a garantire un servizio di qualità. Solo lavorando tutti insieme sul territorio possiamo dare un futuro trasparente a questo bene così indispensabile per qualsiasi forma di vita”. Un messaggio da tenere sempre bene a mente.