Giornata ecologica, settanta volontari in strada a Miane, tantissimi giovani

Non sono scesi in piazza con striscioni e cori, ma hanno lavorato in silenzio dando un contributo nei fatti, non nei proclami, all'ambiente in cui vivono. «Se tutti facessero come loro, in ogni parte del mondo, non staremmo a parlare di cambiamenti climatici, inquinamento e ambiente in sofferenza» commenta il sindaco Angela Colmellere, rendendo noti i numeri della Giornata Ecologica che domenica scorsa ha visto protagonisti a Miane circa 70 cittadini, per la gran parte giovani, ma anche famiglie.

«Di buon mattino – spiega Colmellere – hanno ripulito Val del Carmine, Val de San Piero, la circonvallazione, la valle che va da Fontana Arnera a Calchera, Miliana, Talponade, via Cavallotto, via Canal, via Madean e Trento, e la valle sotto Cal piana. I volontari hanno lavorato sodo fino alle 11, poi hanno raccolto le cartacce abbandonate nel lungostrada, in attesa del pranzo organizzato dal Comitato Campea. Non ho mai visto in 10 anni una tale partecipazione ed entusiasmo: i numeri sono stati straordinari, soprattutto per la presenza di giovani. Ringrazio le associazioni tutte e gli assessori comunali che hanno coordinato l’iniziativa. L’ecologismo è, secondo me, prima uno stile di vita e poi una discesa in piazza. Le manifestazioni non servono a nulla se tutti noi non ci impegniamo, a partire dal nostro territorio, per dare una svolta. Che i mianesi ne siano capaci, in massa e con questo entusiasmo, mi rende orgogliosa da cittadina, da sindaco e da deputato» conclude Colmellere.

