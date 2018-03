A Sernaglia della Battaglia torna l'appuntamento con la Giornata ecologica

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Prima edizione del 2018 per la “Giornata ecologica” organizzata dall'amministrazione comunale di Sernaglia con l'obiettivo di pulire insieme ai cittadini cigli di strade provinciali e comunali.

L'appuntamento, che si rinnova per la diciassettesima volta, è fissato per domenica 18 marzo dalle ore 8 a mezzogiorno con ritrovo al magazzino comunale. I partecipanti saranno coperti da assicurazione e riceveranno guanti, sacchi e pettorina. Chi volesse pulire autonomamente la propria via di residenza potrà mettersi in contatto con l'Ufficio ambiente del Comune e concordare il punto di conferimento dei sacchi, dando così la possibilità agli operatori comunali di recuperarli. Al termine della raccolta, a tutti i partecipanti verrà offerto un pranzo nella sede degli Alpini di Sernaglia, in via Divisione Julia. In caso di maltempo domenica 18, l'iniziativa sarà rinviata a sabato 24 marzo con ritrovo alle 14.00. Per iscriversi si può chiamare l'Ufficio ambiente al numero 0438-965304.

Un anno fa, la Giornata ecologica di primavera coincise con una bella mattinata di sole, durante la quale le decine di volontari impegnati a fianco dell'amministrazione raccolsero circa 8 metri cubi di rifiuto secco, un metro cubo di secco ingombrante, mezzo metro cubo di vetro e due di plastica. Vennero recuperate e affidate alla Polizia Locale anche alcune borse con documenti, con ogni probabilità rubate. “Le strade e il territorio non appartengono all'Amministrazione comunale ma a tutti, e perciò tutti siamo chiamati ad averne massima cura” ricorda il sindaco e neo senatrice Sonia Fregolent, che anche quest'anno parteciperà alla Giornata ecologica insieme ad altri componenti la giunta, a partire dall'assessore all'ambiente Angela Marsura.