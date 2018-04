A Villorba torna l'appuntamento con la Giornata ecologica

VILLORBA Domenica 15 aprile si svolgerà a Villorba la sedicesima edizione della Giornata Ecologica. “Il Comune e il consiglio comunale dei ragazzi - dice il vice sindaco Giacinto Bonan - hanno organizzato questo importante evento in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula e diverse associazioni del territorio, con un duplice scopo: il primo è quello di continuare a sensibilizzare tutti i cittadini ad essere in prima fila per la difesa dell’ambiente, il secondo è quello di coinvolgere in modo attivo e concreto le associazioni di volontariato già impegnate nella tutela ambientale, gli studenti e il personale delle scuole medie e superiori”.

Il ritrovo dei volontari, (i minori dovranno essere accompagnati da un adulto) è previsto presso il Municipio in piazza Umberto I a partire dalle ore 8.00. Da lì poi, suddivisi in gruppi coordinati ed assistiti dl personale del Comune, si partirà per procedere alla pulizia di alcune aree del territorio villorbese, inclusi gli spazi verdi oggetto spesso di abbandono di piccoli rifiuti. Per procedere alla pulizia, ciascun volontario avrà a disposizione un kit di raccolta fornito dal Consiglio di Bacino Priula. La Giornata Ecologica si concluderà alle ore 12.10 con l’incontro di tutti i partecipanti presso la sede municipale dove sarà reso noto il report dei risultati conseguiti con l’attività di pulizia e verrà consegnato, a chi ne farà richiesta, un sacchetto di terriccio. Un piccolo rinfresco chiuderà la giornata ecologica, che, in caso di maltempo, verrà rinviata a domenica 22 aprile. Per le pre adesioni telefonare dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 12.00) al seguente numero dell’Ufficio Ecologia: 04226179520.