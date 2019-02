Glerage, il primo cosmetico naturale ricavato dalle colline del Prosecco

Le colline del Prosecco sono un territorio fatto di rive dolci e pendii impervi sui quali fitti e verdi boschi si intervallano a curatissimi vigneti.

Un territorio noto al pubblico per l’uva Glera che si coltiva, dalla quale si ottiene il Prosecco Superiore, un gioiello dell’enologia italiana.

Solo su queste colline, in un'area che comprende appena 15 comuni, il vitigno dà il suo meglio, complici le peculiarità del terroir e l'unicità del microclima. Ma questo territorio custodisce ancora un segreto. In quei chicchi d’uva dorati la natura ha riposto una ricchezza rimasta inesplorata, un tesoro per la nostra salute e la nostra bellezza. L’intuizione di tre amici, accomunati dal profondo legame per queste colline, ha finalmente svelato il tesoro. Glerage, nasce dalla passione per questa terra e da un'intuizione. Mariavittoria, Mirca e Roberto, i fondatori di Glerage, provengono da diverse esperienze professionali, in qualche modo complementari, che hanno favorito la creazione di una realtà dinamica e al passo con i tempi. ‎I risultati vanno aldilà delle aspettative: gli acini di uva mostrano uno spettro polifenolico sorprendentemente ricco, con un elevato potere antiossidante in grado di contrastare efficacemente i radicali liberi. ‎E diventano la base di prodotti di cosmesi di altissima qualità. Nasce così Anima d’Uva, il primo prodotto di bellezza realizzato a partire dagli acini di uva Glera, in grado di rigenerare e idratare la pelle in profondità grazie alla capacità antiossidanti e nutrienti dei polifenoli estratti dalla buccia e dai semi dell’uva. La materia prima alla base di Anima d’Uva viene conferita esclusivamente da viticoltori locali selezionati. A rendere unico Anima d’Uva, oltre l’origine dei polifenoli, la sua formulazione: Anima d’Uva è un innovativo siero-crema che consente, in un unico gesto quotidiano, di prendersi cura del proprio viso. Anima d’Uva contiene un’alta concentrazione di acido ialuronico che conferisce alla pelle resistenza, elasticità e mantenimento della forma.

