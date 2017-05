La Grande Bottiglia – Eco solidale per la beneficenza è arrivata anche a Ponte di Piave

PONTE DI PIAVE Chi passa lungo la Postumia in questi giorni può notare un oggetto che non può passare inosservato. Si tratta della Grande Bottiglia – Eco solidale che l'amministrazione comunale ospiterà fino al mese di settembre grazie alla collaborazione con l'Associazione “Sorgente dei Sogni” di Fontanafredda (PN) promotrice del progetto.

La bottiglia itinerante, dopo il passaggio a Treviso in occasione dell'Adunata degli Alpini, ha fatto tappa anche a Ponte di Piave con uno scopo ben preciso: sostenere la solidarietà “1 x 3” in quanto i tappi di plastica che i cittadini sono stati chiamati a depositare nella bottiglia saranno consegnati in parti uguali al CRO di Aviano, all'Associazione Renzo e Pia Fiorot di San Fior e al Gruppo Insieme “Luciana e Mario” di Ponte di Piave.

Il “Gruppo Insieme” da anni opera nel territorio comunale con molteplici attività: una di queste riguarda proprio la campagna di raccolta tappi di plastica, grazie all'entusiasmo, all'impegno ed alla “buona volontà” del volontario Sig. Arduino De Zotti, tappi che vengono destinati per il finanziamento di progetti a cura dell'Associazione “Via di Natale”. Il 9 settembre, Ponte di Piave ospiterà il Record “Ponte di Piave solidale”: un tappo per la vita sarà il motto della giornata! Il progetto è stato presentato sabato 20 maggio 2017 in occasione della “Piazza del Volontariato e della Solidarietà” in collaborazione con la Pro Loco. In quell'occasione 20 sono state le Associazioni presenti che hanno colto l'occasione per promuovere nel territorio le loro attività: PRO LOCO, ANA Protezione Civile, A.MI.B., AIDO, Ass. Parliamone, AUSER Università Popolare Ponte di Piave - Salgareda, AVIS, Carabinieri Nucleo Protezione Civile, Club Frecce Tricolori, Croce Azzurra, FLUMEN, Fondazione Sanità Amiche per la pelle, Gli Orkestrani, Green Singers, Gruppo Insieme “Luciana e Mario”, I Sillabanti, Ludus in Tabula, Noi Oratorio Ponte, Sportello Epicentro Donna e Volontari di Ponte di Piave-

"Il sindaco, Paola Roma, e l'Assessore ai Servizi Sociali, Sante Morici, desiderano ringraziare a nome dell'Amministrazione comunale le associazioni che hanno accolto con entusiasmo tale progetto e che sono disposte a collaborare, ognuna per la propria parte, per l'ottima riuscita del record di settembre".