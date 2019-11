Greenway del Sile e Treviso-Ostiglia: dalla Regione oltre 2 milioni di euro

La Regione continua a investire nel potenziamento della rete ciclabile del Veneto: su proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, la Giunta ha dato il via libera alla realizzazione di due interventi, uno in provincia di Treviso e l’altro in provincia di Verona.

Il primo riguarda la “Greenway del fiume Sile. Da borgo a borgo”: la Regione ha approvato un co-finanziamento di 100mila euro per la completa copertura finanziaria dell’intervento per il quale il CIPE aveva già destinato 900mila euro del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Con il milione di euro sarà realizzato il progetto inserito nell’ambito della razionalizzazione e riqualificazione dei percorsi ciclopedonali all’interno del Parco del Sile, che prevede la realizzazione del collegamento tra Sant’Angelo e Quinto di Treviso. Il secondo intervento riguarda invece la “Treviso-Ostiglia” e in particolare il tratto funzionale da Cologna Veneta a Legnago, in territorio veronese, per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro, ripartiti in due stralci funzionali: il tratto Cologna Veneta – Minerbe per 832 mila euro, e il tratto Minerbe – Legnago per 1 milione e 380 mila euro.

«Prosegue il nostro impegno per implementare la rete ciclabile del Veneto – afferma l’assessore De Berti – sia per valorizzare dal punto di vista turistico le tante ricchezze ambientali, paesaggistiche e artistiche del nostro territorio che questi percorsi attraversano, offrendo un’opportunità di visita salutare ed ecosostenibile, sia per mettere in sicurezza quei tracciati che i nostri stessi concittadini utilizzano sempre con maggior frequenza».