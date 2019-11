Agricoltura, nasce il gruppo operativo a difesa delle api venete

Nasce il gruppo operativo BeeOShield a difesa delle api e la capofila è un’azienda agricola di Ponzano Veneto che alleva insetti. Si tratta di Smartbugs società agricola che cominciò come start up inventandosi dei kit di allevamento di bachi da seta e farfalle. Il nuovo gruppo operativo Bee Shield, che nasce per essere un vero scudo protettivo per le api, nasce su iniziativa finanziata dal programma di sviluppo rurale per il Veneto grazie alla Regione e all’organismo responsabile dell’informazione Impresa Verde Treviso e Belluno, realtà collegata a Coldiretti Treviso.

Giovedì 28 novembre, alle ore 14.30, a Legnaro, presso l’aula magna del Complesso Agripolis si svolgerà la presentazione di “BeeOShield: un’innovativa difesa biomolecolare contro i parassiti delle api”. I relatori saranno: a Morena Umana, Impresa Verde Treviso-Belluno srl spetta l’Introduzione e la presentazione del gruppo operativo (GO) BeeOShield. Franco Mutinelli, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, interverrà su Situazione sanitaria degli alveari: stato dell’arte e principali problematiche. Stefano Dal Colle, APAT Apicoltori in Veneto affonterà il tema dell’Organismo ape, principali problematiche ed esigenze degli apicoltori. Emanuele Rigato, Smart Bugs analizzerà il tema RNA interference, una nuova opportunità per aiutare le api. Anna Granato, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, su Il Progetto BeeOShield I : piano sperimentale, attività sul campo, analisi e risultati attesi. Francesca Bortolin, Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova, su Il Progetto BeeOShield II: aspetti molecolari, scelta dei target genetici, analisi e risultati attesi. Mattia Gambalunga, Smart Bugs, presenterà il sito web, social e comunicazione.