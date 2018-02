Da Asolo a Padova in bici: pronta la nuova guida turistica dedicata alla pista ciclabile

ASOLO "Guida alla ciclovia Asolo-Padova": è questo il titolo del volume che tra pochi giorni sarà disponibile negli uffici turistici della nostra provincia per raccontare, a tutti i cicloturisti interessati, i segreti e i percorsi della pista ciclabile che collega Asolo a Padova.

La mappa, realizzata seguendo le linee della grafica turistica coordinata con la Regione Veneto, rappresenta una via di comunicazione turistica molto interessante per il territorio dell'IPA di Asolo e del Monte Grappa. Il tragitto ciclabile collega la zona dell'Asolano alla Pedemontana attraverso il sentiero degli Ezzelini che parte da Asolo, con il Cammino del Santo che invece collega Camposampiero a Padova, lungo il corso del Muson, e con la ciclovia Treviso - Ostiglia e dunque il tratto compreso tra Treviso e Vicenza.

Da Asolo inoltre è possibile raggiungere anche la nota località balneare di Jesolo, seguendo le ciclovie: Sentiero degli Ezzelini, Treviso - Ostiglia e la Greenway del Sile. 120 km dalle colline al mare, attraverso paesaggi meravigliosi, scenari naturalistici e ricchi di storia. "Questo tipo di turismo - afferma il sindaco Mauro Migliorini - rappresenta una declinazione alternativa e sempre più complementare a quello tradizionale, basato su visite guidate e luoghi d'interesse storico e artistico. Il cicloturismo è un modo ecologico e raffinato di viaggiare e conoscere il territorio. Richiede preparazione fisica e conoscenza dei percorsi fruibili e in cambio offre emozioni che difficilmente possono essere sperimentate con altri mezzi". "Scoprire Asolo in bicicletta - commenta Gerardo Pessetto, assessore al Turismo - è un'esperienza all'insegna della leggerezza e del benessere, e pedalando si raccolgono ricordi ed emozioni che dureranno nel tempo. Numerosi sono gli itinerari e le escursioni nella terre di Asolo e del Monte Grappa, che possono far scoprire altri angoli particolarmente suggestivi del territorio, magari assaporando i nostri prodotti locali, o visitando un museo, una chiesa, un castello, una villa". Con l'arrivo dell'estate la nuova guida potrà tornare di certo utile a tantissimi turisti e appassionati della bicicletta.