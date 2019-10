H-Farm: nuovo padiglione costruito con gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia

E' stato ultimato in questi giorni il padiglione del III anno di laurea in Digital Management, in partnership con l'Università Ca' Foscari di Venezia, che H-Farm ha fatto costruire con il legno degli alberi caduti per il maltempo nella zona del Bellunese lo scorso anno. Un simbolo importante, che rappresenta il legame sempre forte di H-Farm con il territorio circostante. Gli studenti del corso di laurea hanno apprezzato fin da subito il nuovo padiglione. Una costruzione semplice, immersa nel verde della campagna di Ca' Tron. Un esempio di architettura green e un'importante testimonianza per non dimenticare uno dei più grandi disastri naturali che hanno colpito il Veneto negli ultimi anni.