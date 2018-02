Energia sempre più Green, anche a Ponte di Piave torna "M'illumino di meno"

PONTE DI PIAVE Anche quest’anno il Comune di Ponte di Piave aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno” di venerdì 23 febbraio; tema di questa edizione è la bellezza del camminare, stare con i piedi per terra a contatto con questo nostro pianeta. L’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di andare a piedi, di dedicarsi un po’ più di tempo e di percorrere in questa giornata qualche tratto in più camminando. Anche agli alunni delle scuole è stato chiesto, soprattutto a quanti già non lo fanno, di farsi accompagnare a scuola a piedi o di unirsi alle linee di pedibus esistenti.

Proprio i Pedibus, insieme ai gruppi di cammino sono ormai realtà consolidate nel nostro Comune a dimostrazione dell’attenzione dei nostri cittadini per stili di vita salutari e attenti una dimensione più accorta per vivere sul pianeta che ci ospita. L’appuntamento alle 18.30 presso l’Arena dell’Amicizia di Piazza Garibaldi per una passeggiata in notturna nel centro del paese, toccando idealmente i punti principali della vita pubblica, dal municipio alla residenza per anziani, dalle scuole agli impianti sportivi, dalla stazione alla biblioteca. La giornata si concluderà alle 20.30 presso l’Auditorium della Scuola Primaria di Ponte di Piave con un concerto degli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado.