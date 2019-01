A Lovadina sarà costruito il primo impianto a biometano della provincia

Un progetto ambizioso e rivoluzionario. L'azienda trevigiana Contarina, leader nel settore dei rifiuti, finanzierà il primo impianto a biometano della provincia di Treviso. Un progetto che, grazie alla combustione dei rifiuti, permetterà di produrre gas metano utilizzabile nei mezzi per la raccolta rifiuti della società trevigiana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" a seguire il progetto sarà Asco Energy, società controllata di Ascopiave, nata dalla scissione di Veritas Energia. L'impianto produrrà gas dalla combustione dell'umido raccolto nei Comuni della destra Piave e dell'hinterland trevigiano. Sarebbe il primo centro di questo tipo in provincia di Treviso. I tempi per la realizzazione dell'opera dovrebbero aggirarsi intorno ai due anni. La sede dell'impianto sarà a Lovadina, già da tempo quartier generale di Contarina mentre i costi, stando alle prime indiscrezioni dei ben informati, si aggirerebbero intorno ai dieci milioni di euro.