A Levada apre i battenti il Parco amicizia

PONTE DI PIAVE Sabato 9 giugno alle ore 16:00 si terrà a Levada di Ponte di Piave l'inaugurazione del giardino pubblico di quartiere denominato "Parco Amicizia" .

Il Giardino - situato all’incrocio tra Via dei Fanti e Via di Mezzo nella frazione di Levada - è stato ricavato, su richiesta dei genitori residenti nella frazione, e grazie al nulla osta del Consorzio di Bonifica Piave, nella cassa di espansione realizzata all’epoca della costruzione della lottizzazione residenziale. Grazie al contributo della Cassa di Risparmio del Veneto, che ha compartecipato con l’acquisto delle giostrine, ed al lavoro del gruppo spontaneo dei genitori che si sono occupati della manutenzione dell’area, installato la recinzione ed i giochi, il parco ha finalmente preso " vita". Le richieste dei genitori di Via Fanti del Piave e Via di Mezzo rivolte al sindaco, Paola Roma, sono state accolte con entusiasmo dal primo cittadino, sempre attenta alle esigenze dei più piccoli. Nel corso dell’inaugurazione sarà possibile lasciare un'offerta per l’acquisto di uno scivolo che andrà a completare il parco giochi. Il Gruppo Spontaneo dei Genitori ringrazia le famiglie che hanno collaborato, il Consorzio di Bonifica Piave nella figura del Presidente Giuseppe Romano, la Cassa di Risparmio del Veneto e l'amministrazione comunale di Ponte di Piave per aver reso possibile la realizzazione di questo progetto, facendo così riscoprire il piacere di collaborare insieme grazie ad uno spirito di condivisione e di comunità per un fine comune.