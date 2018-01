Lavori terminati: pronta all'inaugurazione la nuova pista ciclabile da Zerman a Olme

MOGLIANO VENETO Sono giunti a conclusione i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà la frazione di Zerman con il centro di Mogliano e la rotonda di via Olme.

Per quest'opera, che ha l’obiettivo di dare un’opportunità di collegamento in più, e in sicurezza, tra il centro di Mogliano e quello di Zerman e viceversa, sono stati investiti circa 1,2 milioni di euro. L’intervento rientra nel programma dei lavori che l’amministrazione moglianese sta attuando, con notevoli risorse, per la messa in sicurezza della viabilità cittadina. L'inaugurazione si terrà sabato 3 febbraio alle ore 10.30 con con il taglio del nastro nei pressi della rotatoria zona Olme, con la possibilità, per chi volesse venire in bicicletta, di proseguire lungo il tratto ciclopedonale fino a Zerman. Alle ore 11, l'inaugurazione si chiuderà con un saluto finale da parte delle autorità locali presso gli impianti sportivi di Zerman, punto d'arrivo della nuova pista ciclopedonale pronta ad aprire i battenti nelle prossime ore.