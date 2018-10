Rottamazione veicoli commerciali, bando della Regione con incentivi fino a 10mila euro

E’ stato pubblicato sul BUR di venerdì 12 ottobre il provvedimento regionale che apre il bando - collegato alle diverse iniziative promosse per il risanamento dell'aria - che prevede contributi per le aziende micro, piccole e medie che intendano acquistare nuovi veicoli commerciali N1 e N2 con la contestuale rottamazione di mezzi di categoria fino a Euro3. Sono previste diverse forme di contributo a seconda delle dimensioni dei vari mezzi arrivando fino a 10mila euro per un nuovo veicolo elettrico, 8mila euro per un ibrido, 7mila per mezzi GPL.

«Si tratta di cifre importanti – fa presente l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin - ma che il Veneto ha ritenuto di mettere a disposizione al fine di dare un vero incentivo al cambio dei vecchi veicoli ad uso commerciale. Rientra tra le misure che possano aiutare a migliorare la qualità dell'aria. Essendo in via sperimentale non è stata ancora quantificata la cifra di bilancio, in quanto sarà collegata al livello di interesse che ci sarà da parte del privati e dal conseguente numero delle domande». Dalla data di pubblicazione sul BUR ci sono 30 giorni per presentare le domande. E’ possibile chiedere informazioni alla Direzione Atmosfera della Regione (tel. 041.2792442 o mail: atmosfera@regione.veneto.it).