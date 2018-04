Ponte di Piave: iniziano i lavori sulla pista ciclopedonale di via Europa

PONTE DI PIAVE Partiranno nella prima settimana di maggio i lavori di realizzazione del primo stralcio della pista ciclo-pedonale che collegherà la zona residenziale di Via Vittime di Marcinelle con il centro del capoluogo.

Continua così, come da programma, la messa in sicurezza delle strade di Ponte di Piave con una serie di interventi di miglioramento della sicurezza stradale all’interno del centro urbano del paese. “L’intervento – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – risponde ad un'esigenza manifestata ormai da anni dai residenti nell’area che hanno più volte sottolineato la pericolosità di quel tratto stradale. Obiettivo dell’amministrazione è quello di promuovere la mobilità sostenibile: la pista ciclabile andrà a servire una zona strategica del centro paese e sarà finalizzata al collegamento, con il polo sportivo, il polo scolastico, la casa cultura e il centro servizi per anziani .” L’importo totale del progetto ammonta a centotrentamila euro, comprensivo dell’installazione di un impianto di illuminazione con apparecchiature a led.