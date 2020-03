Rischio allagamenti: Acque Risorgive interviene a Casale sul Sile

Acque Risorgive è al lavoro anche in questi giorni di emergenza legati al Coronavirus per completare una serie di importanti lavori di manutenzione idrica tra le province di Treviso e Venezia.

Nella Marca i cantieri del consorzio interessano due Comuni. A Casale sul Sile, in via Bosco dei Grezzi, sono in corso alcuni lavori di manutenzione sulla maglia idraulica territoriale per far fronte al frequente rischio di allagamenti. L'intervento è svolto in sinergia con Regione e Comune. A Istrana, invece, lungo via Peschiera è in corso l’intervento di apertura di un’acqua pubblica al fine di migliorare la funzionalità idraulica della zona.