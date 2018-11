Pista ciclopedonale di Via Galilei: tutto pronto per il completamento

Sono stati aggiudicati in questi giorni i lavori di completamento della pista ciclopedonale lungo via Galilei – lato est. Un intervento da 180 mila euro, di cui 100 mila finanziati con un contributo della Regione Veneto e in parte grazie all'intervento della ditta “Dal Maso Pietro snc” con sede a Grantorto, in provincia di Padova. Un tratto di 400 metri, a collegamento dei tratti di pista già esistenti presso la Scuola Primaria “Città di Asolo” ad ovest, e il cimitero comunale di San Apollinare ad est.

«Via Galilei è una strada che riveste un'importante funzione di collegamento – spiega il sindaco, Mauro Migliorini – tra via Castellana e via Giorgione, oltre ad essere accesso alle zone artigianali presenti nella zona, con il relativo traffico, compreso quello di mezzi pesanti. Nella zona sono presenti diverse infrastrutture pubbliche: Asilo Nido, Scuola Primaria, Caserma dei Carabinieri. Nel 2015 abbiamo realizzato il primo tratto di pista, con un investimento di 200 mila euro, di cui 130 mila di contributo Regionale, che ha permesso di collegare via Fermi, via dei Tartari e via Galilei. Ora si andrà a collegare la zona servizi con il centro abitato di San Apollinare». L'opera sarà completata con la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati presso l'incrocio tra via Tuna, incrocio di vicolo Tuna, collegamento al percorso ciclopedonale ad est del cimitero. I lavori inizieranno terminate le procedure di assegnazione.