Le Telecamere di Linea Verde nella Marca ospite dell'azienda di Nonno Andrea

VILLORBA Le telecamere di Rai 1 hanno scelto Treviso e le sue eccellenze alimentari per la trasmissione "Linea verde...va in Città". Il programma che cattura gli angoli più suggestivi e particolari del Bel Paese è arrivato a fine maggio nella bella Marca Trevigiana per registrare la puntata che vedremo in onda nel primo canale sabato 30 giungo.

Protagonista della messa in onda, oltre al capoluogo, anche la campagna dove Rai 1 ha selezionato una tra le più emergenti aziende agroalimentari per parlare di stagionalità. È accaduto a Nonno Andrea, azienda agricola di Villorba che ha accolto la carovana di Rai 1 per girare uno speciale dedicato alle coltivazioni primaverili. Focus della della messa in onda: la coltivazione di specie antiche di piante da frutto e la trasformazione artigianale dei prodotti raccolti sugli orti certificati BIO e WBA – Word Biodiversity Friend.

Quella dei trasformati è stata un'intuizione che ha preso forma solo nel 2015 quando l'azienda ha confezionato le prime linee di prodotti e, a distanza di 3 anni, si ritrova a fornire oltre 200 punti vendita in tutta Italia e poi Giappone, Belgio, Thailandia e Regno Unito. Una forza dettata sicuramente dalla scelta del packaging, semplice e pulito, ma soprattutto da una qualità della materia prima che viene raccolta, trasformata in pochissime ore ed etichettato a mano. Dietro le quinte Paolo e Sonia che con il figlio Luca sono in azienda dall'alba al tramonto e hanno avuto la lungimiranza di sposare tradizione e innovazione aprendo un laboratorio di trasformati immerso tra le coltivazioni. Il risultato è un prodotto finale che copre un segmento di mercato medio-alto attento alla qualità di un trasformato artigianale al 100%.

Nei vasetti tante tipicità del territorio dal Radicchio Rosso di Treviso all'Asparago bianco, passando per i frutti di piante antiche. I prodotti primi, combinati tra loro in modo creativo da Sonia, danno vita a ricette molto particolari come Fragole e Fiori di sambuco e Pesca e Mango per le composte dolci o ancora Radicchio Rosso di Treviso, clementina e pepe rosa per i sott’oli. Protagoniste quindi della puntata di sabato fragole e ciliegie ma non solo; una presentazione molto interessante della biodiversità animale e vegetale presente nei 70 ettari coltivati dalla famiglia Manzan sarà esposta dal Dott.Tormen, tecnico e socio-consigliere della World Biodiveristy Association che già da molti anni certifica proprio l’Azienda Nonno Andrea con il marchio Biodiversity Friend. Un punto di orgoglio per l'azienda trevigiana a conduzione familiare che ogni giorno incontra i clienti nel punto vendita di via Campagnola ma che saprà farsi notare anche dal grande pubblico.