Tower House di via Pisa: arriva il progetto di Comune e Contarina contro l’abbandono rifiuti

TREVISO Abbandono dei rifiuti presso il condominio Tower House di via Pisa, arriva la risposta congiunta di Comune e Contarina. Per quattro settimane nell’area davanti al condominio gli utenti troveranno un cassone scarrabile dotato di quattro differenti settori per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile, umido, carta e cartone, vetro-plastica-alluminio. Il mezzo verrà vigilato e gestito direttamente dagli operatori del servizio incaricati da Contarina. Nella prima settimana il servizio sarà attivo anche di notte; nelle successive tre, si svolgerà in orario diurno.

“Lo scopo del progetto è quello di fornire, mediante un periodo di sperimentazione, un servizio adeguato al contesto del condominio – dichiara l’assessore competente Alessandra Gazzola – sia in termini educativi che motivazionali. L’obiettivo è di fornire un servizio che, oltre a consentire l’utilizzo di sistemi di raccolta differenziata, sia al tempo stesso caratterizzato da forti elementi formativi per gli inquilini, per porre fine al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e giungere a un corretto uso dei contenitori”. L’operatore accoglierà gli inquilini del condominio Tower House, identificherà le utenze e riceverà i rifiuti che saranno conferiti negli appositi scomparti del cassone. Particolare attenzione sarà rivolta a segnalare la localizzazione della nuova area di esposizione dei contenitori, che coincide con l’area di stazionamento del cassone, concordata con l’amministratore di condominio. L’area precedente, situata in proprietà privata all’incrocio tra via Pisa e via Ragusa, non dovrà più essere utilizzata: l’amministratore condominiale si è impegnato a demolirla, in modo tale che la stessa non possa più essere utilizzata.