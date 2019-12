Una colonnina per ricaricare le auto elettriche alla "Media Profili" di Mansuè

Media Profili, azienda trevigiana con più di 1000 dipendenti specializzata nella produzione di mobili in kit e semilavorati per l’industria del mobile ha inaugurato presso la propria sede di Mansuè la nuova colonnina per la ricarica delle auto elettriche, installata grazie alla collaborazione di Bluenergy Group, multiutility friulana con sedi a Udine e Milano e in forte espansione nel Nord Italia. Da sempre Media Profili s.r.l. investe le proprie risorse per migliorare i processi produttivi, sviluppare nuovi materiali e tecnologie per fornire ai propri partner le migliori soluzioni di produzione sostenibili, qualitative ed economiche. Le nuove tecnologie e le conoscenze acquisite sono volte anche al risparmio energetico: da qualche anno Media Profili s.r.l. infatti ha avviato una serie di innovazioni per l’efficienza energetica ed ha consapevolmente scelto di utilizzare solo energia rinnovabile in coerenza con la sostenibilità ambientale e il rispetto della comunità che la circonda.

In collaborazione con Bluenergy, Media Profili ha installato nel parcheggio della sede dell'azienda una colonnina elettrica free standing che può ricaricare fino a due auto contemporaneamente. Un servizio che l'azienda metterà a disposizione dei propri clienti e che sarà il punto di partenza per implementare la flotta aziendale con veicoli elettrici. Oltre alla colonnina per la ricarica, infatti, Media Profili ha scelto di dotarsi anche di un'automobile elettrica Renault Zoe che sarà utilizzata per gli spostamenti all'interno degli stabilimenti produttivi. L'iniziativa si inserisce nella collaborazione con Bluenergy, che dura da sei anni, e orientata alla sostenibilità, come dimostra l'impiego da parte di Media Profili di forniture di energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La case history di Media Profili e la collaborazione con Bluenergy Group saranno presentate in occasione dell'E-Mobility Day, l'appuntamento organizzato da Bluenergy Group e dal Consorzio Pordenone Energia, in collaborazione con Unindustria Pordenone, Nissan, SCAME Electrical Solutions e Confcommercio Ascom Pordenone, e in programma martedì 10 dicembre a Pordenone presso la sala convegni di Unindustria Pordenone (Via Borgo S.Antonio, 17). L'incontro sarà l'occasione per far conoscere e valutare i vantaggi tecnico-economici per introdurre la mobilità elettrica in azienda e per raccontare alcune case history di aziende che la utilizzano.

«L’installazione della colonnina elettrica segna un tassello importante per Media Profili s.r.l. ed è il risultato della seria collaborazione con Bluenergy. L'augurio è che questa partnership possa continuare a sviluppare i temi dell'energia verde, sulla scia di quanto Media Profili ha già fatto con la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, l’utilizzo dell’energia rinnovabile attraverso un impianto fotovoltaico da 500 Kw che verrà a breve ampliato di ulteriori Kw, l’installazione della colonnina e l’utilizzo della macchina elettrica. L'impatto della spesa energetica nei processi aziendali e la sostenibilità rappresentano due driver di sviluppo strategici nei processi aziendali in un'ottica di risparmio nei costi di gestione e di crescita sostenibile che vogliamo continuare a perseguire»: hanno commentato l’ing. Nicola Pasquali, Responsabile Gestione Energia e Lorena Donati, Responsabile Qualità e Ambiente.

«Quella con Media Profili è una partnership nata nel segno dell’innovazione -ha detto Stefano Luperto, Responsabile Marketing di Bluenergy Group- Media Profili ha saputo cogliere immediatamente gli spunti innovativi che il settore dell’energia propone in materia di sostenibilità ambientale. Siamo felici dunque di collaborare con un’azienda che si pone in maniera forte nei confronti del mercato, anche attraverso le scelte operate nell’utilizzare esclusivamente energia verde proveniente da fonti rinnovabili. Questo è un segnale che ci auguriamo possa portare anche altre aziende a intraprendere lo stesso percorso».