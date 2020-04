Coronavirus, ripartita la manutenzione del verde pubblico a Treviso

È ripartita in queste ore la manutenzione del verde cittadino, canali e fossati con la gestione integrata del Comune di Treviso e di Contarina Spa in base a una programmazione basata su aree di priorità.

Si è partiti dunque dalle aree verdi accessibili. Si proseguirà poi con le aree attualmente chiuse in virtù delle misure d’urgenza adottate con Decreti governativi e ordinanze e con i giardini delle scuole. L’ultima fase vedrà lo sfalcio dell’erba nelle aree verdi non accessibili. La manutenzione dei canali partirà invece lunedì 27 aprile con il seguente ordine: Botteniga (dalle sorgenti via Fontanelle al Sile), Canale delle Convertite, Storga, Fossa capitale esterna alle mura, Storghetta, Canale del Cristo, Buranelli, Cagnan, Siletto, Polveriera (vicolo Venier), Limbraga (dai confini con il territorio comunale di Villorba al Sile), La Cerca (dal laghetto di Monigo al Sile), Laghetto di Monigo.

Per quanto riguarda invece i fossati si procederà dal 18 maggio con il seguente ordine: Terraglio, via Zermanesa, via Paludetti, Priamo Tron, Selvatico, Nascimben, Zona Canizzano/Sant’Angelo, Noalese, Boiago, Zona S. Bona/Monigo, S. Pelaio, Nervesa, Cantarane, Lungo Fiume Cerca, Zona Fiera (Callata, S. Osvaldo, Dei Zotti), Zona S. M. Rovere/Selvana (Vittorio Veneto, Brigata Treviso, canale Trosolongo, Felissent, Cal di Breda, Acquette/Cartieretta, Brigata Marche, Bibano, Panigai). Nel frattempo sono ripartiti i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione della strada Comunale di San Vitale. L’intervento, che segue la messa in sicurezza della via stessa e la conclusione dei lavori di posa dei condotti acquedottistici da parte di Alto Trevigiano Servizi, durerà due mesi e vedrà l’installazione di apparecchi illuminanti a Led.