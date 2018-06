Prodotti a chilometro zero: Piazza Borsa si trasforma in mercato a cielo aperto

TREVISO Degustazioni, laboratori per i più piccoli e mercato dei prodotti a filiera corta, domenica 17 giugno Piazza Borsa a Treviso sarà la cornice dei prodotti di qualità targati Campagna Amica. Un appuntamento inserito nel cartellone “C'era una volta... Treviso D'estate” che vedrà protagonisti gli antichi saperi e sapori delle campagne portati in piazza dai produttori del Mercato Riviera Santa Margherita in Piazza Giustinian.

Un programma che prenderà il via alle 10 con le aziende produttrici che a rotazione presenteranno i loro prodotti, non mancheranno trattori d'epoca, fattoria didattica, laboratori di ghirlande e attività contadine pensate per i più piccoli come curare “cavalieri” e comporre “borse de scartozze”. Uno spaccato d'altri tempi dove il punto di forza è dato proprio dalla qualità dei prodotti che riempiono i banchi dei mercati di Campagna Amica, 16 in tutta la provincia. Mercati dove i produttori vendono solo quello che coltivano come nel nuovo mercato coperto che da novembre ha aperto in città (dietro all'Hotel Continental) e che da giugno ha esteso giorni di apertura per incontrare il favore dei consumatori alzando le serrande ogni martedì, giovedì e sabato dalle 8:00 alle 13:30

“A Treviso la Campagna Amica è davvero in città grazie al nuovo mercato coperto di piazza Giustiniani che non manca di farsi notare agli occhi dei consumatori per l'ottima qualità espressa dalle imprese agricole presenti - sottolinea Antonio Ciri, direttore di Coldiretti Treviso - Devo dire che visitare il mercato coperto è una ricca esperienza di consapevolezza sui benefici della filiera corta, sull'importanza di conoscere l'origine del cibo e sulla stagionalità raccontata direttamente dai produttori. La festa di domenica prossima sarà davvero una opportunità per vivere di una campagna amica dei cittadini consumatori".