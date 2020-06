Metano, tre nuovi chilometri di rete per oltre 170 utenze

Si allarga ulteriormente la rete di metanizzazione del Comune di Asolo. Sono ai blocchi di partenza i lavori per la metanizzazione di via Lauro e di via dei Molini, che interesseranno più di 3 chilometri di strada, dando risposta ad oltre 170 utenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un intervento a cura di AP Reti Gas del Gruppo Ascopiave, per un importo di 570mila euro. «Grazie ai buoni rapporti e agli accordi tra l’Amministrazione comunale e Ascopiave di Pieve di Soligo, proseguono gli interventi di metanizzazione nel nostro Comune - afferma il sindaco Mauro Migliorini - Si è concluso da poche settimane l’intervento in via Browning ed entro la fine di giugno inizierà questo nuovo importante cantiere. Ascopiave provvederà poi alla riasfaltatura delle vie interessate. Da diversi anni l'amministrazione comunale sta spingendo, e collabora con Ascopiave, per portare la rete di distribuzione del metano in quante più vie possibili del territorio comunale. Il metano - aggiunge il sindaco - è un’energia pulita, quindi sposiamo appieno la filosofia del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di Co2 nell'atmosfera, come anche dai principi di Asolo Cittaslow che tutela l’ambiente anche attraverso queste azioni».