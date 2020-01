Le dolci colline di Premaor tra casoni e antichi mestieri

Partendo da Follina, luogo di antiche manifatture, proseguiremo lungo i sentieri che si snodano tra le dolci colline di Premaor, dove scopriremo angoli incantati ricchi di storia e cultura. Questo paesaggio, unico nel suo genere, è testimonianza di un’attività agricola stagionale praticata dalle singole famiglie che si trasferivano dai centri abitati limitrofi nel periodo estivo. Un salto nel passato, quando il tempo era scandito dal lento scorrere delle giornate e l’economia era legata soprattutto all’allevamento del bestiame e alla coltivazione della vite. Un’escursione che, oltre a regalare panorami suggestivi sulla vicina valle del fiume Soligo e verso la dorsale prealpina, ci farà immergere in un importante capitolo della storia rurale nella Pedemontana.



RITROVO: parcheggio di fronte al Supermercato Despar in via A. Andretta 37, Follina (TV).



DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis.



LUNGHEZZA: 6 km.

DIFFICOLTÀ: medio- facile. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su.

DISLIVELLO: 250 m.



COME PARTECIPARE:



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:



- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/35wt0pb;

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/le-dolci-colline-di-premaor-tra-casoni-e-antichi-mestieri



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE



In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.



Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.



Cosa comprende

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.



Cosa non comprende

È escluso tutto quanto non espressamente indicato sopra.