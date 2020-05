Nuova mobilità tra Maser e Cornuda: iniziati i lavori per realizzare il collegamento pedonale

«Finalmente si completerà il collegamento tra i due territori comunali di Maser e Cornuda lungo la Strada Provinciale n. 84 di Villa Barbaro. Un’opera attesa da tanto tempo che metterà in sicurezza la strada provinciale promuovendo la mobilità urbana sostenibile». È il sindaco Claudia Benedos a comunicare che sono partiti i lavori: «Il Comune di Cornuda ha già eseguito i lavori per la sua parte di competenza in base al cronoprogramma, ora tocca a Maser». L’assessore ai Lavori Pubblici Daniele De Zen aggiunge: «Il percorso pedonale lungo 280 metri avrà una larghezza di 1,80 metri e sarà realizzato in misto granulare solido drenante». Il costo totale dell’opera è pari a 210mila euro e comprende anche il rifacimento dell’illuminazione pubblica che verrà spostata da nord a sud. «I lavori sono stati affidati all’impresa Bergamin Costruzioni di Montebelluna che in sede di gara ha offerto un ribasso del 21,073 per cento». Contemporaneamente ATS (Alto Trevigiano Servizi) effettuerà i lavori di rifacimento della condotta dell’acquedotto. I lavori saranno realizzati in un orizzonte di circa sei mesi.

