Mobilità green a Treviso: in arrivo la "Restera 2", 4 km tutti da percorrere in bici

TREVISO Si svilupperà tra i quartieri di Santa Maria del Rovere e di San Pelaio la nuova pista ciclabile di Treviso: ben 4 infatti i chilometri destinati a biciclette e runners lungo i corsi dei fiumi Botteniga, Limbraga, Storga e Pegorile. Come riporta "il Gazzettino", il nuovo tratto 'green' prenderà il nome ideale di "Restera 2" per ricordare l'ambiente naturale di via Alzaia. A presentare il progetto è stata martedì sera Lucia Biscaro dell'Associazione Botteniga, la quale ha anche dichiarato che nel prossime futuro verranno normate le operazione di pulizia proprio nel Botteniga con un accordo di comune intesa tra cittadini e Ca' Sugana.