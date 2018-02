Silea per la mobilità lenta: ecco i lavori sulla pista ciclabile di Canton-Sant'Elena

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea prosegue nell’impegno di messa in sicurezza delle strade del territorio comunale a tutela di ciclisti e pedoni, con un ambizioso piano di potenziamento della rete ciclabile che partirà mercoledì mattina, con l’avvio della realizzazione del secondo stralcio della pista ciclabile che collega Canton a Sant’Elena. La ditta “Delbo scavi srl” di Ponzano Veneto realizzerà il tratto di ulteriori 100 metri, a proseguimento dei precedenti 700 metri fruibili dallo scorso 8 aprile, su progetto esecutivo dell’Ing. Giovanni Lazzaro, per un importo totale di euro 147.000 di risorse comunali.

Il terzo stralcio della pista ciclabile Canton-Sant’Elena è in programmazione per l’anno 2018 per un importo complessivo di 430.000 euro, che vedrà completato fino a via Ceroico il percorso iniziato da via Canton circa due anni fa. Questo stralcio consentirà di raggiungere via Claudia Augusta attraverso via Ceroico in sicurezza per i ciclisti ed i pedoni, che potranno godere delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche della storica via romana. Tutto il tratto sarà corredato di impianto di illuminazione a basso consumo con tecnologia a led, rispettando le normative in materia di inquinamento luminoso. Inoltre, i lavori saranno occasione per il rifacimento delle tubazioni dell’acquedotto comunale, che intercettano la pista in più punti, in collaborazione con l’azienda Piave Servizi. La pista sarà anche corredata di tubazioni adatte ad accogliere futuri impianti per la rete fibra che dovessero essere posati dalle compagnie telefoniche.

E’ intenzione del Comune, una volta completato il terzo stralcio, procedere quanto prima alla progettazione e quindi realizzazione del tratto di pista ciclabile che collega via Ceroico con il centro storico di Sant’Elena, per consentire di vedere completata l’ambiziosa opera di collegamento tra il centro di Silea e Canton attraverso la rete dedicata alla mobilità lenta. Nel corso del 2018, il Comune di Silea vedrà anche la realizzazione della pista ciclabile di via Creta, che si svilupperà partendo da via Roma fino a via Tezze, per un importo complessivo di circa 430.000 euro, comprensivi dell’adeguamento ed allargamento della sede stradale e della realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica. L’opera verrà realizzata grazie alla compartecipazione della ditta Immobilmarca che realizzerà la pista a titolo di perequazione urbanistica.

Come per la pista di via Canton, sono previsti la predisposizione dell’illuminazione a led e la posa delle tubazioni per futuri impianti di fibra. Il Sindaco Rossella Cendron: “Avete capito che il Comune di Silea ha in programma progetti ambiziosi di valorizzazione e potenziamento della mobilità lenta, finalizzata alla creazione di un circolo virtuoso tanto per i residenti quanto per i numerosi visitatori che da anni apprezzando le bellezze naturalistiche che il Sile offre. Il progetto non si ferma ad una visione comunale bensì vedrà il collegamento di Canton con i Comuni di Casale sul Sile e Roncade, attraverso al rete di viabilità lenta in collaborazione con i due comuni contermini, al fine di valorizzare il territorio anche sfruttando la Greenway, consentendo il massimo sviluppo turistico verso il mare con reti viarie protette”.