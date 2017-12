Treviso, approvate due delibere per favorire la mobilità sostenibile di auto e biciclette

TREVISO Nell'ultima giunta comunale del 2017, l'Amministrazione ha deliberato due importanti provvedimenti volti a favorire e promuovere la green-mobility e i services eco-sostenibili e integrati per la città di Treviso.

SOSTA GRATUITA PER I VEICOLI ELETTRICI - Con delibera della Giunta Comunale, L'Amministrazione consente la sosta gratuita - fino al 31/12/2019 - ai veicoli elettrici e ai veicoli ibridi Plug-in ed extended range dotati di batteria di accumulo avente capacità >= 20 Kwh su tutti gli stalli di sosta pubblici a pagamento del territorio comunale, ad eccezione delle aree riservate agli abbonati e di quelle chiuse da sbarre o dispositivi che prevedano per l'accesso l'emissione di un biglietto o l'utilizzo di una tessera. Per usufruire della sosta gratuita, i possessori del veicolo agevolato dovranno richiedere una specifica tessera ad APCOA, che è l'attuale gestore della sosta a Treviso. Il modulo di richiesta di agevolazione dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente e quelli tecnici dell'auto oggetto di agevolazione.