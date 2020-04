A Mogliano riparte la lotta contro la zanzara: tutto pronto per la campagna antilarvale

Con l’inoltrarsi della stagione primaverile si ripresenta la necessità di limitare il più possibile la proliferazione delle zanzare. Prevenire la produzione di larve e la schiusa delle uova è infatti meglio che combattere la successiva e prevedibile invasione delle zanzare adulte. Da questa settimana è così al via a Mogliano Veneto il primo dei sei interventi di disinfestazione antilarvale programmati sull’intero territorio comunale, eseguiti con prodotti eco-friendly non nocivi per l’ambiente. Gli interventi prevedono il trattamento dei possibili focolai di incubazione (quali pozzetti, caditoie, scarichi pluviali ecc.), ovvero tutti quei punti delle aree pubbliche in cui il ristagno d'acqua potrebbe offrire condizioni favorevoli al ciclo biologico dell’insetto. Ai cittadini sono chieste ancora una volta attenzione e collaborazione, poiché anche i più semplici comportamenti sono importantissimi, primo fra tutti evitare accumuli d’acqua stagnante nei giardini e nei sottovasi dei fiori, dove le zanzare depongono le uova e proliferano.

