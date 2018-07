Rottamazione stufe: contributi regionali tra 1.600 e 5mila euro entro il 10 settembre

MONTEBELLUNA Dopo l’opportunità concessa dalla Regione di ottenere contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti presentando domanda entro martedì 31 luglio, si informa anche del bando regionale che eroga contributi a fondo perduto per la rottamazione e l’acquisto di impianti termici domestici alimentati a biomassa legnosa con scadenza il prossimo 10 settembre. L’iniziativa rientra nell’ambito degli interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare per le polveri PM10, PM2.5 e Benzo(a)pirene, in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione lo scorso anno del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” ed in linea con quanto previsto dal vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Il bando si rivolge ai privati cittadini che intendono sostituire i generatori di calore domestici, alimentati a biomassa (legna, pellet), con apparecchi a a basse emissioni ed alta efficienza, con classificazione del generatore almeno 4 stelle. Il bando prevede la concessione di contributi:

- fino a 1.600 euro per la sostituzione del preesistente generatore a biomassa con l'acquisto di stufe, termostufe, inserti, cucine e termocucine a pellet , stufe e termostufe a legna, cucine e termo cucine a legna, inserti a legna, stufe ad accumulo alimentate a biomassa legnosa

- fino a 5.000 euro (Misura B) per la rottamazione del vecchio generatore e l’acquisto di caldaie, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW.

Spiega il vicesindaco, Elzo Severin: “Questa iniziativa promossa dalla Regione, come quella per la sostituzione delle autovetture inquinanti che scade nei prossimi giorni, rientra nello spirito del Piano d’azione per l’energia sostenibile comunale rivolto alla riduzione delle emissioni in atmosfera approvato nel 2012 dal Comune di Montebelluna. Invitiamo perciò i cittadini montebellunesi a prendere in considerazione queste opportunità che permette di ottenere delle agevolazioni importanti in caso di rottamazione”. Contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti. Di seguito I requisiti per poter presentare istanza di contributo:

• i soggetti privati residenti in Veneto che acquistano un autoveicolo, nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione del bando fino al 31.12.2018 (a tal fine farà fede la data della fattura di acquisto, anche a titolo di acconto). Tale veicolo non deve costituire un bene per l’esercizio di attività professionale o d’impresa.

• Il richiedente dovrà risultare intestatario o cointestatario, nei dati riportati nelle carte di circolazione (c.d. “libretto”), sia del veicolo da rottamare che della vettura da acquistare;

• I soggetti che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi del contratto di leasing;

• I soggetti beneficiari non potranno alienare il veicolo nei tre anni successivi alla liquidazione del contributo.

Il veicolo da rottamare/demolire deve appartenere alla categoria Autovettura “M1” – esclusivamente trasporto persone - e alle seguenti classi emissive:

• BENZINA: Euro 0, Euro 1

• GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3

Potranno essere rottamati autoveicoli aventi doppia alimentazione (bifuel), benzina/metano o benzina/GPL come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all'origine nella classe emissiva Euro 0 o Euro 1 benzina. La cessazione della circolazione per demolizione/rottamazione del veicolo, per il quale non è previsto limite di cilindrata, deve avvenire nel periodo tra il 31.03.2018 e il 29.03.2019. Il nuovo veicolo dovrà appartenere alla categoria M1- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – con alimentazione originale:

• bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc – classe emissiva Euro 6

• ibrida (benzina/elettrica) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc – classe emissiva Euro 6

• veicoli elettrici.

Le autovetture acquistate dovranno essere di nuova immatricolazione, non usate e non “Km 0”. Il contributo è pari a:

2.000 euro per autoveicoli bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) - con cilindrata non superiore a 2.000 cc - classe emissiva Euro 6,

3.500 euro per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica) - con cilindrata non superiore a 2.000 cc classe emissiva Euro 6,

3.500 euro per autoveicoli elettrici.