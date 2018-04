Treviso, i bambini si "sfidano" per un tragitto casa-scuola sempre più green

TREVISO Si è concluso questa mattina il progetto-concorso SiamoNatiperCamminare– Facciamo strada assieme. Nelle scuole Frank e Manzoni, finalizzato alla acquisizione di buone pratiche nel rispetto della mobilità sostenibile e organizzato dai genitori con il patrocinio del Comune di Treviso, della Provincia, dell'ACI e di MOM. Durante questa settimana i bambini, divisi per squadre si sono “sfidati” percorrendo il tragitto casa-scuola e ritorno nel modo più ecosostenibile: in bici, a piedi, con i mezzi pubblici o con il car-pooling (organizzandosi con altri genitori in modo da portare con un'unica auto più bambini di diverse famiglie), evitando il più possibile di utilizzare l'auto.

Cosa chiedono gli studenti ai genitori? I genitori insieme ai loro figli hanno messo in atto strategie logistiche che hanno consentito di scoprire delle soluzioni per gli spostamenti magari mai pensate prima. Arrivati in classe gli alunni, con l'aiuto delle insegnanti, hanno registrato il punteggio - attribuito in base al mezzo utilizzato - su un poster di classe con bollini colorati. Contemporaneamente, con l'aiuto delle maestre, ali alunni hanno calcolato la stima per il risparmio di emissioni in termine di anidride carbonica ottenuto nella settimana ipotizzando un percorso casa-scuola di lunghezza 1 chilometro andata e ritorno.

A conseguire la vittoria la classe che alla fine della settimana avrà totalizzato più punti. Il premio: gadgets offerti da ACI Treviso e biglietti-premio messi a disposizione da MOM. A complimentarsi con bambini e genitori, all’ultima partenza di oggi per le “A.Frank” e per la “Manzoni” il vicesindaco Roberto Grigoletto e il dirigente dell’Istituto comprensivo n° 3 “Felissent”, Mario Dalle Carbonare. “L’ambizione più grande dell’iniziativa non è voler mettere in competizione i bambini ma di far vivere loro un’esperienza coinvolgente e indimenticabile che li accompagni nella formazione di cittadini attenti all’ambiente e al bene comune” – ha dichiarato il dirigente scolastico.

Gli ha fatto eco il vicesindaco Roberto Grigoletto: “Uno degli obiettivi che abbiamo perseguito con convinzione e determinazione in questo primo tempo della nostra Amministrazione è stato quello di sensibilizzare i cittadini con progetti di lotta all’inquinamento, come con l’ordinanza antismog “Respiro meglio a Treviso” e di impiego di mezzi per la mobilità sostenibile; incoraggiare stili di vita sani deve essere un impegno addirittura morale per chi, come un buon padre di famiglia, ha la responsabilità di amministrare una comunità”.